Considerada uma das principais instituições de ensino superior de Anápolis, a UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para cursos online e gratuitos na modalidade a distância.

Ao todo, oito capacitações estão disponíveis e os interessados devem se cadastrar diretamente no site do Centro Universitário – confira a lista completa no final desta matéria.

Para participar, não é necessário ser aluno da instituição ou possuir qualquer tipo de conhecimento específico prévio.

A expectativa é de que a iniciativa dure até o final da pandemia do novo coronavírus, para que a população anapolina consiga aprimorar os conhecimentos enquanto segue o distanciamento social.

Os cursos disponíveis são:

Gerenciamento de Carreira e Coaching;

Planejamento Estratégico;

Metodologias Ativas;

Gestão de Obras;

Fundamentos da Educação a Distância: Caminhos e Perspectiva;

Covid-19;

Apoio a Adictos de Psicoativos: abordagens e estratégias;

Inteligência Socioemocional no Ambiente de Trabalho.