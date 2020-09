A médica Dieynne Sagro, que foi picada por uma cobra da espécie jararaca enquanto tomava um banho de cachoeira no município de Nobres (MT) foi levada para a capital Cuiabá, onde se encontra internada na UTI.

O triste acontecimento foi gravado por um celular. No vídeo, é possível escutar os gritos de dor da vítima após sofrer duas picadas da serpente, que despencou junto da queda d’água. Confira:

O perfil de Dieynne no Instagram, que conta com mais de 145 mil seguidores, foi utilizado pela irmã para dar notícias sobre as condições de saúde da médica.

Através de um comunicado nos stories, publicado na madrugada desta segunda-feira (1º), a familiar agradeceu as mensagens de apoio e confirmou a internação na UTI, porém, já em estado estável.

O perfil recebeu uma nova atualização no início da tarde. Nela, a irmã informou que Dieynne seria submetida a uma nova cirurgia e pediu apoio e orações à todos os seguidores da profissional especializada em alimentação fit.