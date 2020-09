A notícia não é nada boa para quem já está incomodado com o calor em Anápolis.

É que, de acordo com o Climatempo, as temperaturas vão aumentar ainda mais a partir do próximo domingo (06).

Até o final desta semana, a mínima esperada é de 15ºC na madrugada da quinta-feira (03), mas valores bem próximos devem ser registrados nos demais dias.

Já a máxima está prevista para 29ºC e pode aparecer em mais de uma oportunidade, como ainda hoje (1º), na sexta-feira (04) e também no sábado (05) – dia que encerra a semana.

E é aí que uma nova realidade entra em cena.

Isso porque, a partir da segunda-feira (07), as temperaturas mínimas – que antes se mantinham na casa dos 16ºC – não irão ficar abaixo dos 20ºC em nenhum momento da semana.

As máximas também sofrerão um aumento considerável, com registros acima dos 32ºC em todos os dias até o final da outra semana, que se encerra no dia 12 de setembro.

Esta, coincidentemente, é a data que possui a maior máxima esperada, com a chance dos termômetros marcarem 35ºC.

Ou seja, o aumento de temperatura tanto nas máximas quanto nas mínimas, causará uma diminuição na amplitude térmica – diferença matemática entre as duas variáveis – aumentando a sensação de calor ao longo de todo o dia.