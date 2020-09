Um homem de identidade não revelada foi preso na noite desta segunda-feira (31) após confessar ter assassinado o enteado, um bebê de apenas um ano e oito meses, no Setor Pausanes, em Rio Verde, cidade a 295 km de Anápolis.

Segundo a Polícia Militar, ele contou que a companheira saiu com uma tia por volta das 16h e tentou “corrigir” o garotinho, que ficou em casa chorando e pedindo pela mãe.

Nessa “correção”, ainda alega ter desferido golpes na barriga e uma chinelada no rosto do bebê, fazendo com que ficasse desacordado.

O homem também relatou que chegou a levar o enteado para debaixo do chuveiro para tentar reanimá-lo, mas como não conseguiu, apenas o vestiu com uma fralda e o colocou, já sem sinais vitais, em um colchão na sala enquanto lavava as louças e aguardava a esposa chegar.

A mãe voltou no início da noite e ao se aproximar do bebê percebeu que ele não estava respirando. O companheiro, vendo a mulher desesperada, disse para ela que a criança havia caído no banheiro.

O garotinho tinha várias manchas e cicatrizes pelo corpo, além de um corte na boca. Vizinhos afirmaram à PM que o homem já tinha um histórico agressivo com a esposa e com o filho dela.

O caso será investigado pela Polícia Civil.