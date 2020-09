“Por que esse nome”? Essa é uma das perguntas que os profissionais que atuam no Portal 6 mais tem de responder desde a fundação, em 2015. Por isso, esse é também o tema da primeira reportagem especial em comemoração ao aniversário de cinco anos do veículo noticioso.

Diretor de conteúdo e editor-chefe, Danilo Boaventura lembra que o principal objetivo ao batizar a empresa era mesclar estética e sonoridade, seguindo a tendência de outros gigantes do webjornalismo nacional.

“Surgiu de maneira despretensiosa, mas ao mesmo tempo estratégica. Quando decidimos começar o negócio, nos inspiramos em grandes portais de notícia que mesclavam letras e números, como G1 e R7“, explicou.

“Mas também não queríamos ser confundidos com eles. Por isso, preferimos usar ‘portal’ junto com um número. Acabamos escolhendo o ‘6” por ser o que tinha a melhor sonoridade”, acrescenta o jornalista Weverthon Dias, diretor comercial.

Como não havia, na época, nenhum outro veículo local que ofertasse notícias periódicas em primeira mão na internet, o nome Anápolis não foi usado por segurança.

“Dessa forma, caso não fosse bem recebido pela população anapolina, poderíamos migrar para um “plano B” sem perder o investimento e a estrutura mínima criada”, revelou Weverthon.

Não é site

Diferente de muitas plataformas de notícias, o Portal 6 é considerado um portal por agregar conteúdo, reunindo várias formas de comunicação em um único endereço – como vídeos e áudios. Já sites são compostos unicamente por textos e imagens.

“É por isso que, além de vários sites que levam o domínio ‘Portal 6’, também agregamos conteúdo com outras plataformas, como o nosso canal no YouTube, que tem mais de 20 mil inscritos sem nunca termos pedido um seguidor sequer. Outro exemplo é Tema de Hoje, podcast diário que lançamos este ano. A primeira temporada terminou em julho e deve voltar muito em breve com novidades e patrocinadores”, promete Danilo.