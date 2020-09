Um capotamento foi registrado na manhã desta quarta-feira (02), no perímetro urbano da BR-153, localizado na altura do antigo clube Lírios do Campos, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes já estão no local para acompanhar o atendimento ao motorista, que teve ferimentos leves e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os agentes também estão fazendo todo o controle do tráfego de veículos para evitar que outros acidentes aconteçam.

A corporação ainda está apurando o que pode ter acontecido para que o condutor perdesse o controle do carro e se envolvesse no acidente.

Esta notícia pode ser atualizada a qualquer momento.