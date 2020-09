A médica Dieynne Sagro teve 70% das vias aéreas comprometidas e encontra-se internada na UTI desde domingo (31), em Cuiabá (MT).

Ela foi picada por uma cobra da espécie jararaca enquanto tomava um banho de cachoeira no município de Nobres, no interior do estado.

Na tarde desta terça-feira (02), Dieynne passou por procedimento de traqueostomia, que nada mais é que uma pequena abertura na traqueia.

Registro feito por uma celular mostra que a médica sofreu picadas no rosto e no pescoço. É possível escutar os gritos de dor da vítima após a ação da serpente.

As vias aéreas ficaram comprometidas devido ao inchaço onde ocorreu as picadas. Segundo o Hospital Municipal de Cuiabá, o estado da paciente é grave.

Dieynne tem mais de 145 mil seguidores no Instagram. Por lá, a família que realiza atualizações sobre o caso, também pede orações pela médica.