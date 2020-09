Um vídeo que mostra uma cena surpreendente está rodando nas redes sociais e sendo repercutido por veículos de comunicação do mundo todo.

É que uma ucraniana decidiu abrir a porta de emergência do avião logo após a aterrissagem e sair para ‘tomar um ar’ na asa da aeronave.

Gravações feitas no local, e divulgadas pelo jornal britânico ‘The Sun’, mostram ela andando tranquilamente na asa e depois retornando para dentro do avião pelo compartimento designado para emergências.

Woman went on a walk on the wing as she rushed to disembark plane pic.twitter.com/MwzRHUvWxG — The Sun (@TheSun) September 1, 2020

Mas as surpresas não param por aí.

Isso porque o motivo dado pela ‘aventureira’ para realizar a ação foi de que estava “muito calor” lá dentro.

A cena não passou desapercebida e logo resultou em uma grande mobilização no aeroporto, com a chegada de ambulâncias, policiais e guardas do local.

Ela chegou a passar por testes para confirmar uma possível embriaguez ou efeitos do uso de drogas, o que não foi o caso.

A mulher, que viajava com dois filhos, estava no voo de número PS-6212 da Ukraine International Airlines, vindo da cidade turca de Antalya com destino a Kiev, capital da Ucrânia.

Conforme divulgado na mídia internacional, um porta-voz da empresa confirmou o incidente, que resultou na proibição da mulher voar com a companhia de novo.