Nas buscas do Google, a pergunta “de quem é o Portal 6?” é uma das mais procuradas com o nome do veículo noticioso, que completou em agosto de 2020 cinco anos de atividades ininterruptas consolidado como o mais lido de Anápolis e região com mais de 3,5 milhões de acessos mensais.

Nesta segunda reportagem especial em comemoração ao aniversário, trazemos a resposta. O Portal 6 é uma publicação de responsabilidade da empresa PORTAL 6 COMUNICAÇÃO LTDA, que tem os jornalistas Danilo Boaventura e Weverthon Dias como únicos sócios-administradores.

“Isso significa que somos 100% independentes, sem nenhuma ligação com grandes grupos econômicos, políticos ou religiosos”, pontua Danilo, que exerce as funções de diretor de conteúdo e editor-chefe. “Nosso capital é fechado, ou seja, sem a figura de um publisher ou investidores externos”, complementa Weverthon, diretor comercial e financeiro.

Os profissionais, que se conheceram enquanto eram estudantes da mesma turma de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG), decidiram montar o Portal 6 em 2015 após experiência acumulada atuando na versão online do Diário da Manhã, tradicional impresso de Goiânia.

“No começo trabalhávamos apenas nós dois, cada um das suas casas. Isso por quase um ano. Logo o Portal 6 foi crescendo e batendo recordes de acessos mês a mês, o que consequentemente começou a trazer retorno financeiro”, recorda Danilo.

Weverthon lembra que a partir daí foi possível, por exemplo, estruturar uma redação física para o Portal 6 e contratar mais profissionais para reforçar a equipe. “Mas esse é o tema para a próxima reportagem especial em comemoração aos nossos cinco anos”, adianta.