Usuários da Uber em Anápolis começaram a receber nesta terça-feira (08) a notificação do mais novo item de segurança do aplicativo de transporte.

É o U-Áudio, que permite que motoristas e passageiros gravem o áudio das corridas realizadas. A ferramenta, segundo a empresa, já está disponível bastando atualizar o aplicativo.

Para começar uma gravação de áudio durante uma viagem da Uber, basta tocar no escudo de segurança e no botão “Iniciar”. O aplicativo exibirá um contador e indicará, no topo da tela, que a gravação está em curso.

Após a viagem, o arquivo fica criptografado e só pode ser acessado pela empresa se passageiro ou motorista relatarem um incidente e enviarem o arquivo na denúncia.

Caso o relato não seja feito em sete dias, o material é apagado automaticamente.

A Uber afirma que é a única que possui a chave para descriptografar o material, que pode ser usado para apurar o relato e desativar da plataforma quem teve condutas inadequadas como prevê seu código de conduta.

A empresa também destaca que a gravação compartilhada depois da viagem pode ser usada em investigações de autoridades de acordo com o devido processo legal.