A segunda etapa da CNH Social 2020 já ganhou uma previsão para dar início à disponibilização de 4.014 vagas para formar futuros condutores em Goiás.

De acordo com o Departamento de Trânsito do estado (Detran-GO), o lançamento do projeto está previsto para a segunda quinzena de setembro.

O quantitativo total de vagas será dividido em três parcelas iguais (estudantil, urbana e rural), ou seja, 1.338 oportunidades para cada modalidade.

Lembrando que 5% do total de vagas, por categoria, será disponibilizado para pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições são totalmente gratuitas e, para participar, o candidato deve ser inscrito no banco de dados do Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico).

No caso da modalidade estudantil, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi substituída pela conclusão do ensino médio em escola pública estadual, verificada pela Secretaria de Estado da Educação.

Os critérios de desempate são: renda familiar per capita, maior idade, número de componentes do grupo familiar, existência de benefício social, data e hora da inscrição.

Para se inscrever, basta acessar o site do Detran, clicando aqui.