Neymar Jr, atual atacante do PSG, após algumas desavenças com os vizinhos, decidiu construir uma boate subterrânea em um anexo adquirido ao lado da mansão de veraneio, que ele já tem há algum tempo, no condomínio Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro.

A casa, avaliada em R$ 28 milhões atualmente, contará agora com pista de dança em diferentes ambientes, bares, cabine para DJ e palco, salão para jogos e uma outra sala somente para videogame, além de uma proteção acústica, inspirada nas casas noturnas da praia de Barceloneta, em Barcelona, Espanha.

O jogador decidiu também, além da boate, construir outra casa, com pelo menos dez quartos para receber os hóspedes que, geralmente, passam por lá de helicóptero. A primeira mansão só teria seis suítes e não estava sendo mais suficiente.

Nos planos do atleta também contavam com uma pista de pouso para jatos de pequeno porte, um hangar e uma pequena casa para a tripulação, mas com as insatisfações dos vizinhos, incluindo Adriana Esteves, Neymar abdicou do plano.

Agora uma equipe numerosa trabalha incessantemente para que a chamada “Neymarlândia” seja concluída antes das próximas férias do jogador, no final do ano.