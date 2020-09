Um total de 5,730 kg. Com esse peso Marcos Gabriel chegou ao mundo na última terça-feira (07) se tornando, assim, o maior bebê da história recente da Santa Casa, em Campo Grande (MS).

“A médica puxou ele e falou assim: ‘Você vai sentir uma sensação no peito, vai sentir um puxão”, disse a mãe Luiza Camposano Gomes ao G1.

“Quando puxaram, eu senti que a cama balançou…porque puxaram ele e, como era muito grande, muito gordo, a cama chegou a balançar”, lembrou.

Luiza relatou que tem outros três filhos e que engravidou quando precisou trocar o anticoncepcional. “Quando descobri, entrei em desespero, chorei bastante e fui fazer o pré-natal”.

“Foi quando descobri que estava com diabetes gestacional, um dos motivos para o bebê nascer gordinho”, explicou.

Marcos Gabriel encontra-se 100% saudável. “Estou muito feliz por ele ter saído com saúde”, comemora o pai Antônio Marcos da Conceição, que se refere a ele como bebezão.

Ele e a esposa ficaram chocados. Por conta do tamanho do bebê, o leite materno não está sendo suficiente e nenhuma roupinha do enxoval serviu.

“A fralda RN também nenhum foi usada. A dele é a média. Quem tiver enxoval e puder ajudar, a gente fica agradecido”, comenta o casal.