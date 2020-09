A tarde deste domingo (13) está sendo marcada por acidentes no perímetro urbano da BR-153, em Anápolis.

Preliminarmente, foi possível apurar que um Onix Sedan prata capotou na altura do antigo clube Lírios do Campos e que o motorista acabou sendo ejetado do veículo.

Vídeos amadores chegaram a ser reproduzidos nas redes sociais mostrando a vítima no canteiro da pista, mas sem respirar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deslocada ao local, mas a viatura da corporação teria sido atingida por outro veículo quando tentava interditar a pista.

Ainda não há, oficialmente, a confirmação de óbitos e a quantidade de pessoas feridas.

Mais informações a qualquer momento.