Considerado um dos maiores foragidos da Justiça do Pará, Dedivan Castro Souza, de 24 anos, foi preso neste final de semana, em Anápolis, durante uma operação da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

De acordo com a corporação, o jovem estava escondido há mais de um ano e é acusado de praticar um dos homicídios que mais chocou o estado nortista.

O caso ocorreu em abril do ano passado e investigações apontam que Dedivan teria matado o ex-marido da namorada por ciúmes, já que o homem, após o fim do relacionamento, ainda mantinha proximidade com os parentes da mulher.

A vítima trabalhava fazendo fretes e o acusado se aproveitou para contratar o serviço e levá-lo até um local longe da área urbana, onde efetuou contra ele vários disparos de arma de fogo.

Depois do crime, Dedivan percorreu vários estados para escapar da prisão, mas decidiu parar em Goiás e foi encontrado em Anápolis após trocas de informações das Polícias Civis do Pará e Goiás.

As autoridades policiais também divulgaram uma foto dele, para provável obtenção de novas provas sobre o homicídio ou de outros possíveis crimes que ele possa ter cometido nos últimos meses.