Uma mulher de 32 anos, moradora do Jardim das Américas 2ª Etapa, em Anápolis, teve de procurar a Polícia Civil para denunciar ter vivido momentos de terror.

Ela contou que viajou com o companheiro para Caldas Novas, no último sábado (12), e os dois estavam em um resort, para curtir as piscinas quentes, quando começaram a discutir por ciúmes dele.

O homem, que não teve a identidade revelada, teria então a chamado para voltar para casa, mas a vítima disse que não iria.

Desequilibrado, ele teria tentado tomar o celular da mão da mulher e depois a enforcado, fazendo com que ficasse com hematomas e escoriações.

Quando saiu do local, o homem ainda teria deixado o celular da vítima danificado e levado embora alguns pertences dela, incluindo uma corrente de ouro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).