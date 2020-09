View this post on Instagram

NOTA DE PESAR É com extremo pesar que a Polícia Civil de Goiás externa seu sentimento em razão do falecimento de Maira Rubia Segantine, 45 anos, agente auxiliar policial lotada na Superintendência de Polícia Judiciária (SPJ). Maira faleceu nesta quarta-feira (16), vítima da Covid-19, após passar dias internada no Hospital Evangélico de Anápolis. Com seu falecimento, subiu para dois o número de policiais civis que perderam a vida para o novo coronavírus, além de um administrativo. Neste momento de dor, pedimos a Deus que conforte os familiares e proteja todos os policiais civis desta doença.