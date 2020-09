Valeriano Abreu foi oficializado, na manhã desta quarta-feira (16), como o candidato do PSL para a disputa pela Prefeitura de Anápolis.

O anúncio foi feito em convenção do partido, que também definiu o empresário Marlon Morais como candidato ao cargo de vice-prefeito. Fernando Dutra, antes cotado para a vaga, ficará na coordenação da campanha.

Em entrevista ao Portal 6, Valeriano disse estar confiante no projeto do PSL para a gestão do município.

“Nas últimas eleições, o anapolino deu 80% dos votos do segundo turno para o presidente Jair Bolsonaro. Isso mostra que as pessoas estão desejosas de um governo honesto, que pregue os valores da família, da religião, de Deus”, afirmou.

O ex-chefe do Procon Municipal também frisou o caráter conservador do partido e ressaltou que o pilar do projeto é a honestidade.

“PSL é conservador. É um partido que prega os valores cristãos e o combate ao comunismo e à ideologia de gênero”, destacou.

Questionado sobre os impactos da oficialização ‘surpresa’ da candidatura de Antônio Gomide como postulante do PT, Valeriano disse estar preparado para isso desde o início.

“Não tem entrada do Gomide na disputa, porque nunca teve saída. Desde o início, já contava com a participação dele, isso não muda em nada o planejamento feito.”

“Já sabíamos da forma rasteira e suja do PT agir, então, já estávamos preparados para isso”, acrescentou.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também foi citado pelo candidato para destacar a preferência dos anapolinos por essa linha de governo, em comparação com o, então candidato do PT para a presidência, Fernando Haddad.