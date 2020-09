Além de oficializar a pré-candidatura do deputado estadual Antônio Gomide a prefeito de Anápolis e a professora Geli como vice, a convenção do PT também anunciou, na noite desta quarta-feira (16), a chapa majoritária para o pleito de 2020.

Ao todo, mais de 30 pessoas participarão como pré-candidatos a vereadores pela sigla. Já a coligação, batizada de A Força do Trabalho, contará com o PMB e o PC do B, como já havia sido adiantado pela seção Rápidas do Portal 6.

Em discurso, Gomide agradeceu o apoio que tem recebido nas últimas horas, desde o momento em que foi divulgada a informação de que voltaria ao páreo pela Prefeitura.

“Nós voltamos para guerra. Antônio Gomide e Geli são pré-candidatos. Esse ano nós precisamos trabalhar o 13. É o nosso número. Vamos à luta”, afirmou.

De acordo com o deputado estadual, desde que deixou a Administração Municipal de Anápolis, vem sendo questionado pela população sobre quando voltaria a assumir a gestão da cidade.

“A medida que as pessoas perceberam que estávamos à frente da chapa, que temos condições de ganhar, a expectativa das pessoas se tornou essa. De retomarmos a administração e tirar o que está aí. Percebemos que a população está feliz”, disse.

“Não vamos brigar. Vamos mostrar o que fizemos e o que eles não fizeram. Vamos comparar”, acrescentou.

O pré-candidato também afirmou que a coligação não descansará e, tomando todos os cuidados contra a pandemia da Covid-19, sairá às ruas para conquistar votos. O objetivo é ganhar no primeiro turno.

Para finalizar a convenção do PT, realizada virtualmente, toda a diretora da sigla e os responsáveis pelos partidos coligados manifestaram, com unanimidade e ao mesmo tempo, serem favoráveis à candidatura de Gomide e Geli.