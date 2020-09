Entre os inúmeros estudos em andamento sobre o novo coronavírus, um está chamando a atenção da comunidade científica em especial: a relação entre a apneia e a covid-19.

Essa, em específico, está sendo realizada por pesquisadores da Universidade de Warwick, na Inglaterra.

Eles já puderam constatar que pessoas que roncam podem ter até três vezes mais chances de morrer, caso cheguem a ser hospitalizadas com a doença.

A apneia obstrutiva do sono é uma condição que, além do ronco, causa também engasgo, pois os músculos situados na garganta relaxam e bloqueiam, temporariamente, as vias aéreas.

Essa circunstância é mais comum em homens que possuem diabetes, obesidade ou hipertensão.

A professora de bioquímica Michelle Miller, uma das pesquisadoras desse estudo, explica que essa doença afeta diretamente as vias bradicininas, que são responsáveis pelo controle da pressão arterial.

Segundo ela, o novo coronavírus age exatamente neste mesmo local, aumentando o estresse oxidativo e inflamação na região, agravando ainda mais o caso do paciente.

“Quando você tem indivíduos nos quais esses mecanismos já foram afetados, não seria surpreendente que a Covid-19 os afetasse mais fortemente”, argumentou.