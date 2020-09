As altas temperaturas que vêm assolando Anápolis caminham para dar uma trégua, conforme o Climatempo.

O instituo aponta que são altas as chances de o município ter ainda neste mês dois dias com chuva.

Terça-feira (22) e quarta-feira (23) são as datas previstas para as pancadas, que devem cair à tarde e à noite.

A temperatura mínima nesta ocasião caíra dos atuais 25º C para 18º C. Já a máxima girará em torno de 30º C e 33º C.

Depois de terça e quarta, o tempo volta gradativamente à secura e ao calor sem novas previsões de chuva e com mínimas de acima de 20º C e máximas de 35ºC.