Quem sonha em ser delegado de polícia já pode começar a estudar porque neste ano mais de 990 vagas estão previstas para a realização de novos certames públicos em diversas regiões pelo Brasil.

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, muitas corporações seguem dando andamento aos ato administrativos referentes ao processo de abertura de um certame: formando grupos de trabalhos e/ou comissões, contratando bancas e outras ações.

A carreira de delegado de polícia é uma excelente oportunidade. Além das remunerações iniciais que são extremamente atrativas e chegam a casa dos R$ 20 mil, as vantagens da carreira também são levadas em consideração.

Mas saiba que para função é necessário ter formação superior em Direito. Em alguns casos, a prática jurídica ou atividade policial também é exigida.

Confira o raio-x com as oportunidades para delegado de polícia feito pela Gran Cursos Online:

Concurso delegado – Polícia Federal

A Polícia Federal pode lançar um novo concurso público que irá contemplar vagas para Delegado de Polícia Federal. Um cronograma de planejamento da seleção foi enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar o aval quanto à legalidade do processo. Por conta da situação de saúde pública que o Brasil enfrenta, as datas indicadas no documento poderão ser alteradas.

Além disso, no mês de junho, a Folha Dirigida divulgou que a corporação solicitou concurso público para ingresso nas carreiras policiais e administrativa. O presidente da República e o diretor-geral da corporação confirmaram por meio de anúncios que o novo concurso delegado PF irá contemplar 300 vagas.

Concurso delegado – Polícia Civil de SP

Um novo certame, com comissão formada, terá a oferta de 250 vagas para ingresso na carreira e cargo de Delegado. A corporação estava em fase de contratação da banca organizadora, porém o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), publicou decreto que suspende os concursos em andamento, também como publicação de novos editais.

Concursos delegado – Polícia Civil do RJ

O Instituto Acesso foi definido e contratado para ser o organizador do novo concurso público da corporação. Serão 47 vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. O edital já está pronto, segundo afirmou o ex-secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A previsão é que saia ainda neste ano

Concursos delegado – Polícia Civil do ES

Um novo concurso público pode acontecer! Com a anulação do certame anterior, o deputado estadual e delegado Danilo Bahiense (sem partido) informou em sessão que há a possibilidade de iniciativa para acontecer nova seleção para provimento na carreira.

Ainda de acordo com ele, a cobrança tem sido feita ao governo e as medidas poderão ser tomadas muito me breve. O último edital foi publicado em 2018, mas foi anulado em março de 2020 por conta irregularidades durante o curso do processo. Aquele concurso PC ES Delegado contava com 33 vagas imediatas, com subsídio inicial de R$ 10.058,56.

Concurso delegado – Polícia Civil do PA

A banca organizadora foi definida, sendo o Instituto AOCP que irá organizar o novo concurso público. O edital está previsto para ser publicado ainda neste ano. Serão 265 vagas ofertadas com remuneração inicial de R$ 18 mil.

Concurso delegado – Polícia Civil do AM

Desde o ano passado, a corporação se organiza para o lançamento de um novo concurso público. Serão 424 vagas distribuídas em diversos cargos, sendo 62 indicadas para provimento na carreira de Delegado.

Conforme a SSP AM, o número de vagas oferecidas foi definido com base em levantamento interno, que levou em consideração, sobretudo, a quantidade de servidores que se aposentaram e que devem se aposentar nos anos subsequentes.

Concurso delegado – Polícia Civil do RN

A banca organizadora foi definida para o novo concurso público que irá conter 47 vagas para provimento imediato com possível formação de cadastro de reserva. Atualmente, o déficit de pessoal na carreira chega a 188. Com isso, o edital pode sair em breve.

Concurso delegado – Polícia Civil de AL

Após a situação emergencial provocada pela pandemia, o trabalho de dimensionamento do quantitativo ideal de servidores das áreas para as quais serão realizados os concursos públicos da corporação será retomado. Com isso, será dado andamento ao trâmites do concurso para ingresso na carreira de Delegado do Estado de Alagoas. O certame está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2021 – conforme anúncio feito em agosto deste ano.

Concurso para delegado – Polícia Civil do CE

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Ceará, André Costa e o governador, Camilo Santana, haviam informado sobre a realização do novo concurso público. Por isso, antes seria indicado uma comissão a ser designada. A remuneração inicial é de R$16.319,60.

Concurso delegado – Polícia Civil da BA

“Vamos fazer um novo concurso para que possamos ter um maior número de delegados e atender a um pleito das mulheres da Bahia, um pleito das nossas deputadas que é a ampliação do número de DEAMs em várias regiões do nosso estado”, declarou o governador. O concurso anterior teve edital publicado em 2018