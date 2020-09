O sonho de grande parte das crianças é integrar algum esporte e conquistar prêmios e medalhas, mas muitos vão desistindo conforme crescem devido ao alto preço que é preciso investir para se ter uma carreira de sucesso.

Em Anápolis, Guilherme Rodrigues, de 17 anos, não desistiu desse sonho. De família humilde, o garoto venceu, no último final de semana, um torneio de tênis, em São Paulo.

O adolescente, atualmente, está sendo patrocinado por um empresário anapolino, que há pouco tempo o viu treinando com o pai e percebeu que ele tinha muito potencial para ser campeão.

De imediato, ele já foi inscrito na competição e, mesmo nunca tendo participado de nenhum outro torneio e tendo apenas uma semana para se preparar, o rapaz saiu vitorioso.

No local, não teve quem não se impressionou com Guilherme, que conseguiu vencer até mesmo outros atletas com mais experiência e que estavam invictos.

O tênis é um esporte de alto custo e o adolescente conquistou a confiança do empresário, que continuará com o patrocínio para que ele tenha condições de jogar outro campeonato, também em São Paulo, no dia 25 desse mês.

Em outubro, o adolescente ainda participará de mais duas competições em Goiânia. O objetivo de tanto investimento é transformá-lo em um jogador de destaque em todo o Brasil.

Para acompanhar as rotinas de treino do atleta, basta segui-lo no Instagram @guilherme__tenis