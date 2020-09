No último domingo (13), dia da semana em que são tradicionalmente celebrados os cultos religiosos cristãos, um gatinho não quis ficar de fora e também participou.

O curioso caso aconteceu em Brasília, mais especificamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste, que realizava uma transmissão ao vivo da reunião.

Durante a pregação, o animalzinho pulou dentro da ‘piscina de batismo’ e ficou nadando dentro do local simbolicamente sagrado, sem conseguir sair de lá.

A ação continuou desapercebida por um longo tempo, já que o pastor Daniel Donizetti, que estava conduzindo o culto, estava de olhos fechados, claramente concentrado na celebração do evento religioso.

O momento exato do famoso ‘pulo do gato’ pode ser visto no vídeo a seguir:

Apesar de cômico, a situação preocupou alguns dos internautas que acompanhavam a transmissão.

Eles se revezaram nas perguntas que questionavam “se ele estava bem” ou “se alguém o resgatou”.

Depois do episódio, o pastor comentou o caso e garantiu que o animal passa bem. Ele explicou que os “líderes” da igreja foram até o local e cuidaram do felino.

“Ontem estive pregando na Igreja do Sudoeste e olhe o que aconteceu. Até os gatos estão querendo se batizar, e alguns seres humanos ainda resistem”, ironizou.