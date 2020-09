Um cachorro que era carregado dentro de um veículo conseguiu se soltar das amarras e pular no colo do condutor, que perdeu o controle e bateu contra um poste neste sábado (19).

Com o impacto, o tronco de cimento caiu na Avenida Presidente José Sarney junto com a rede elétrica da via, no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.

Um motociclista que transitava no sentido contrário não deu conta de se desviar da fiação e acabou caindo no canteiro central da pista junto com um passageiro.

Os três homens ficaram feridos, mas a rápida atuação do Corpo de Bombeiros garantiu socorro para todos eles no local.

Depois, os pacientes foram levados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) e Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Ao Portal 6, as unidades de saúde informaram que todos eles estão estáveis. O cachorro, apesar de todo o acidente, também passa bem.