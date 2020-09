Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito em Goiás, nesta sexta-feira (18), o governador Ronaldo Caiado lançou oficialmente as 4.014 vagas para a segunda etapa do programa CNH Social.

Além da primeira habilitação, podem participar da iniciativa pessoas de baixa renda que queiram mudar ou adicionar alguma categoria no documento. O investimento é de R$ 7,47 milhões.

A expectativa é beneficiar 1.206 pessoas com CNH“A” (motocicleta), 804 para “B” (automóvel), 501 para adição de categoria “A”, 501 para adição de categoria “B” e 1.002 para mudança de “B” para “D” (ônibus).

O quantitativo total de vagas será dividido com igualdade entre três grupos:

Estudantil: Para estudantes entre 18 e 25 anos de idade que concluíram ensino médio em escola pública do Estado de Goiás.

Urbana: Para residentes em zona urbana com idade superior a 18 anos e com adesão ao Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal (CadÚnico).

Rural: Para residentes em zona rural com idade superior a 18 anos e com adesão ao Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal (CadÚnico).

Os critérios de desempate serão a renda familiar per capita, maior idade, número de componentes do grupo familiar, existência de benefício social e data e hora da inscrição.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do Detran, no prazo máximo de 30 dias. Para acessar o site, basta clicar aqui.