Mãe e filha estão em uma mesa se servindo com um refrigerante. Ao fundo surge um veículo.

Este é o início de um vídeo agoniante captado por câmeras de segurança de uma panificadora neste sábado (19), em Anápolis.

Na Rua 55 do Recanto do Sol, bairro da região Nordeste da cidade, o automóvel perde completamente o controle e por pouco não atropela as clientes.

A sorte delas é que havia um pilar de concreto na calçada. Foi lá que o carro bateu de frente. Veja:

O Portal 6 procurou a Polícia Militar (PM) que informou ter sido acionada, “mas ao chegar no local nenhuma das partes estavam lá”.