Sem mortes, mas com número de novos pacientes com Covid-19 na casa dos três dígitos. Foi assim a divulgação do boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste domingo (20).

Segundo a pasta, entre os 111 casos mais recentes estão 62 pessoas do sexo feminino, com idade entre 08 e 89 anos.

Porém, chama a atenção que entre os 49 infectados do sexo masculino está um bebê de apenas cinco meses.

Desde o início da pandemia, um total de 11.461 casos foram oficialmente confirmados. Pouco mais de 8 mil já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.

O número de óbito, até o momento desta publicação, está em 272.