O cantor Biel comparou o corpo de Jojo com o de MC Mirella e foi acusado de gordofobia nas redes sociais pelos telespectadores de A Fazenda 12 (Record).

“Tocou a música da Jojo e todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas ela brilhou. Ela não precisa de música estourada. Dançou, jogou a bunda para cima e para baixo e deixou todos caras babando. As duas são cantoras de funk. Acha que a Jojo gosta? Você acha que a Jojo causaria isso em alguém?”, indagou Biel aos colegas na casa da árvore.

Rapidamente muita gente se revoltou na internet acusando-o de ser preconceituoso. As equipes que cuidam das redes sociais de Jojo e Mirella se pronunciaram pela internet sobre o caso.

No perfil de Jojo, foi colocado uma mensagem de que qualquer sentimento negativo e desrespeitosos direcionado a Jojo seria causado “pela própria inabilidade em lidar com a raiva, frustração, irritação e tristeza, ou seja, pura amargura ou algum desvio de caráter”. O perfil ainda deia claro que a competidora mais do que resolvida quando o assunto é vaidade.

O perfil de Mirella também se posicionou e se mostrou ao lado de Jojo. “Corpo nunca foi sinônimo de talento. A Mirella tem o brilho dela, assim como Jojo também tem. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens. Comentário infeliz”, disse.

Essa é a segunda vez que Jojo sofre com comentários desse tipo. Em papo com Ceglia na cozinha, Cartolouco começou a falar do corpo de Jojo e teria sugerido que ela devesse fazer uma cirurgia bariátrica para perder medidas.

Porém, a equipe ou família do participante em sua rede social o defendeu e alegoua que ele teria dito o contrário.

“Mas vem cá. Você não acha que ela deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?”, perguntou o ex-repórter da Globo demitido do canal após diversas polêmicas.