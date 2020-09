Três concursos destinados ao provimento de cargos do quadro auxiliar do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em promotorias de comarcas do interior do estado estão abertos.

Ao todo, são oferecidas três vagas, uma em cada comarca: para oficial de promotoria em Flores de Goiás e também na cidade de Goiás e para secretário auxiliar da Promotoria de Nova Crixás.

A remuneração dos dois cargos é de R$ 3.549,56. Como pré-requisito, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e, no caso do cargo de oficial de promotoria, possuir ainda carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias A e B.

As inscrições são feitas pelo site do MP-GO (www.mpgo.mp.br), no link Concursos e Seleções , disponível na página principal. Os interessados têm até as 18h do dia 13 de outubro para se inscrever. A taxa é de R$ 62,02.

Os concursos terão duas etapas de avaliação: a primeira, com provas objetiva, discursiva e de redação, e a segunda, que envolve avaliação de títulos. Mais informações podem ser consultadas no editais (confira nestes links os editais de Flores de Goiás , Goiás e Nova Crixás ).