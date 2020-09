A onda de frio vinda do Sul que chegou com tudo em Anápolis nesta terça-feira (22) já está indo embora.

De acordo com o Climatempo, a saída será gradual e ainda há possibilidades de chover nesta quarta (23) e quinta (24).

Na sexta (25), sábado (26) e domingo (27), as chances de chover são zero, mas a temperatura continuará amena e agradável girando entre 15º C e 30º C.

Já partir de segunda-feira (28), Anápolis volta à secura e deve quebrar o recorde de 35º C registrado no último domingo (20).

O Climatempo estima máximas de 37º em dois dias: terça (29) e quarta (30). As mínimas previstas são, respectivamente, de 21 C e 24º C.