Zé Neto, da dupla com Cristiano, virou assunto nesta terça-feira (22). O cantor, que está passando uns dias na Costa do Sauípe (litoral da Bahia), disse que teve fotos de sunga barradas pelo Instagram.

As imagens foram publicadas nas contas dele e da esposa, Natalia Toscano, que o acompanha na viagem. Na legenda de uma delas, a legenda foi: “Plante amor no coração de alguém, diga mais eu te amo e menos eu também”.

No entanto, foi o volume na sunga do cantor que chamou a atenção dos internautas. Eles passaram a fazer piada com o assunto e a imagem viralizou.

À tarde, Zé Neto publicou um vídeo falando que as fotos tinham sido bloqueadas pelo Instagram. “Gente do céu, eu estou perplexo”, afirmou. “Acordei e fui dar umas risadas das minhas fotos com sunga. O Instagram derrubou a minha foto, derrubou a [foto] da Natália…”

“Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram”, comentou. “Fazer o quê? Esse povo do Instagram deve estar com a rolinha pequena (risos).”

Após a repercussão, o próprio cantor publicou uma montagem feita por um internauta na qual ele aparece com uma bermuda em vez da sunga. “Agora resolveu”, riu.