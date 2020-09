Desde que assumiu a Prefeitura de Anápolis, em 2017, o candidato à reeleição ao cargo, Roberto Naves (PP), ficou mais pobre. É o que mostra a declaração dele ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Responsável pela gestão de um orçamento de quase de R$ 2 bilhões por ano, Roberto viu o patrimônio pessoal encolher em 17,3%, num total de a menos R$183 mil se comparado à campanha de 2016.

Naquele pleito, ele declarou R$ 1.057.152 em bens. Já neste ano, o prefeito enviou documentos ao TSE que comprovam um patrimônio avaliado em R$ 873.457.

1 de 2 - +

Carro de luxo

A perda de patrimônio do pepista pode ser notada com a provável venda de um carro com valor venal de R$179.000,00.

O Mercedes Benz modelo Cla 250 já não aparece mais entre as posses do candidato à reeleição.