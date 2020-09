A terceira reportagem da série do Portal 6 que repercute o patrimônio declarado pelos candidatos a prefeito de Anápolis à Justiça Eleitoral será curta.

Isso porque o político da vez é o advogado e ex-chefe do Procon, Valeriano Abreu (PSL).

Ele, que concorre ao cargo pela segunda vez, afirmou ao ribunal Superior Eleitoral (TSE) ter uma casa financiada de R$250 mil e R$ 50 mil em espécie.

No patrimônio apresentado no pleito de 2016, Valeriano ainda tinha dois carros populares que afirmou pertencer a ele no valor de R$ 3 mil cada.