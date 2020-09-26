O número de candidatos a vereador em Anápolis bateu recorde neste ano. São 601 inscritos na Justiça Eleitoral contra 573 em 2016, 508 em 2010 e 304 em 2008.
O cadastro terminou às 19h deste sábado (26) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda levará alguns dias para analisar cada registro.
Na Câmara Municipal, há 23 cadeiras e a disputa começa neste domingo (27) com 26 concorrentes por vaga.
Com exceção de Elinner Rosa (MDB), que abriu espaço para candidatura do pai Eli Rosa (PSC), e Geli Sanches (PT), que disputa como vice-prefeita na chapa de Antônio Gomide (PT), todos os demais parlamentares tentarão reeleição.
Confira abaixo, em ordem alfabética, o nome e o partido de cada um dos candidatos a vereador:
|Nome
|Partido
|ADAILTON JUNIOR
|MDB
|ADALBERTO CASTRO
|MDB
|ADAO MENDES
|CIDADANIA
|ADELINA FERREIRA
|PSL
|ADELMI SALVADOR
|PP
|ADEMIR DE OLIVEIRA
|PL
|ADEMIR DO TRENZINHO
|PT
|ADOLFO JUNIOR
|AVANTE
|ADONIAS JUNIOR
|DC
|ADRIANA BORGES
|SOLIDARIEDADE
|ADRIANA FLORES
|MDB
|ADRIANA TEIXEIRA
|PSOL
|ADRIANO GARCEZ
|MDB
|AFONSO DO INDUSTRIAL
|SOLIDARIEDADE
|AGNALDO PEDROSO
|PSDB
|AGUINALDO FARIA
|PTB
|ALAM CABELEREIRO
|DEM
|ALBERTINA BOTELHO
|PP
|ALCINEZIO
|PT
|ALESSANDRA CAMPO DA FUNERARIA
|CIDADANIA
|ALESSANDRA FERREIRA
|SOLIDARIEDADE
|ALESSANDRO LOPES
|PRTB
|ALEXANDER
|SOLIDARIEDADE
|ALEXANDRE MISSEL
|PODE
|ALEXANDRE RIGHY
|PSOL
|ALEX MARTINS
|PP
|ALFREDO LANDIM
|PT
|ALIRINHO DA PREFEITURA
|SOLIDARIEDADE
|ALTIELYS BERNARDES
|PODE
|AMELIA DO PIANCÓ
|PSC
|AMERICO
|PP
|AMIGO DE JESUS AMIRIO
|CIDADANIA
|ANA CAROLINA MARTINS
|PATRIOTA
|ANA DA LABELLA
|PSL
|ANA MARIA
|DEM
|ANA MARIA
|PT
|ANA PAULA SANTOS
|PSL
|ANDERSON MATOS
|DC
|ANDREIA DA LIMPEZA
|DC
|ANDREIA REZENDE
|SOLIDARIEDADE
|ANDRE SOARES
|PMN
|ANDRE VALERIANO NETO
|PSL
|ANDRÉ WILSON
|PSC
|ANGÉLICA SANTOS
|PRTB
|ANIELLE CAMPOS
|CIDADANIA
|ANTONIO DEDINHO
|DEM
|ANTÔNIO SILVIO
|PODE
|APOSTOLO JOAO
|PMN
|ARINAN RODOVIÁRIA
|PODE
|ARLAN PICA PAU
|PSD
|ARLINDO JUNIOR
|PSL
|ARMELINDO GONÇALVES
|PT
|ARY DO IPTU
|PMN
|AUGUSTO DELLEON
|PSB
|BAIANO DO DRAPP
|DEM
|BELINE
|DEM
|BETH
|PT
|BETO DO GÁS
|AVANTE
|BETO SOUZA
|PL
|BRUNA ROSETTI
|PL
|BRUNO CONSERVADOR
|PSD
|CABO FRED CAIXETA
|AVANTE
|CABO LUCIANO LUTHI
|REPUBLICANOS
|CABRAL
|PODE
|CÂNDIDO FILHO
|PODE
|CARLIM DA FEIRA
|PV
|CARLINHOS DA FEIRA TENDAS
|PV
|CARLIN LARANJEIRA
|DC
|CARLOS ALCANTARA POTÓ
|MDB
|CARLOS CEZAR
|PSL
|CARLOS EDUARDO BENTO BARBOSA
|DEM
|CARLOS UBIRATAN
|CIDADANIA
|CARMINHA FALLUH
|PV
|CAROL HOMSI
|PP
|CEARA DO TERMINAL URBANO
|MDB
|CECILIA GOMES
|SOLIDARIEDADE
|CELINA DO MEIO AMBIENTE
|PV
|CELINHO
|AVANTE
|CELIOMAR PRIMO
|PMN
|CÉSAR CHADUD
|DC
|CHICO MENDONÇA
|PP
|CIDA BERNARDO
|PL
|CIDA BRITO
|PT
|CIDA CIDOKA
|PSB
|CIDA FARMACÊUTICA
|PV
|CIDA MORAES
|PT
|CLARA DA UNIVERSAL
|CIDADANIA
|CLAUDENOR SANTOS
|PSL
|CLAUDIA REGINA
|PL
|CLAUDINEY MENDONÇA
|MDB
|CLAUDIO FLEURY
|PSL
|CLAUDIONOR BATISTA
|CIDADANIA
|CLEIBER WASHINGTON
|PODE
|CLEIDE DOS SANTOS
|PDT
|CLEIDE HILARIO
|REPUBLICANOS
|CLORIS LOBO
|MDB
|COWBOY
|DC
|CREONÇO ARY
|SOLIDARIEDADE
|CRISTHIAN DO ANAPOLIS HUMORADA
|PMN
|CRISTIANIA DA SILVA
|CIDADANIA
|DALTINHO
|PV
|DANIEL RAMOS
|PSL
|DANILLO TROMBIERO
|PL
|DEBORA ASSUNÇÃO
|PSB
|DEBORAH DEBASTIANI
|MDB
|DEGMAR
|MDB
|DEINE
|PRTB
|DELCI CERÁ DA MANILHA
|DC
|DELCIMAR FORTUNATO
|AVANTE
|DEMERSON DENIS
|MDB
|DENILTON
|PMN
|DENIS
|PV
|DENYS MUNIZ
|PP
|DERBOY
|PSD
|DERMEVAL THUBINHA
|PDT
|DEUSMAR JAPÃO DO MUNICIPAL
|PP
|DIÁCONO MAX LANIO SIQUEIRA
|PP
|DIANA DA DI MAIOR
|PSL
|DIEGO DA ORTOPEDIA
|MDB
|DILSON DA FABRIL
|PTB
|DINA DO LEBLON
|PMN
|DIRCEU PEREIRA
|PDT
|DIRSON NEGRÃO
|PP
|DIVANY BATISTA
|DEM
|DIVINA LUCIA
|PSD
|DIVININHA DO MERCADO
|PMN
|DIVININHO DO SINDICATO
|SOLIDARIEDADE
|DIVINO ANTONIO CORINTHIANS
|AVANTE
|DJ ORIAS
|PP
|DOMINGOS DE SÁ
|PRTB
|DOMINGOS TAVARES
|PRTB
|DOMINGUINHOS DO CEDRO
|PV
|DOMINGUINHOS DOS FRIOS
|PDT
|DONA MARIANA
|DC
|DORIS A MULHER DO ALICATE
|PT
|DOUTORA VALERIA
|CIDADANIA
|DRA ALESSANDRA
|PMN
|DRA DANIELLE NAVA
|PMN
|DRA DINAMELIA
|PT
|DRA KENIA MACHADO
|PSD
|DRA LIVIA
|DEM
|DRA MARIANE STIVAL
|DEM
|DR ANTONIO GEMUS
|DEM
|DRA TRICIA BARRETO
|MDB
|DRA VERA RIBEIRO
|MDB
|DR DONIZETE
|PODE
|DR EDUARDO FONSECA
|PSDB
|DR. ERIVELTON SOARES
|PTB
|DR. JONATHAS
|PSD
|DR JOSÉ FERNANDES
|PSB
|DR LEO DA XILI DA SANTA CASA
|PSL
|DR LEOPOLDO GARCIA
|PV
|DR MARCOS TULIO
|PSL
|DRª GINA TRONCONI
|PP
|DULCI
|PODE
|EDILSON DE ASSIS TUCANO
|CIDADANIA
|EDILSON FRANÇA
|PODE
|EDIMILSON MERCADO SERVE BEM
|PV
|EDINA SOUSA
|DC
|EDIVALDO
|SOLIDARIEDADE
|EDMILSON GOULART
|PP
|EDMILSON SARGENTO LOBO
|DC
|EDNA TIAGO
|REPUBLICANOS
|EDSON BARRETÃO
|AVANTE
|EDSON FREITAS
|PL
|EIDIANE SILVA
|PTB
|ELENIR TAVARES
|PODE
|ELEUSA COSTA
|PP
|ELIANE CASTILHO
|AVANTE
|ELIAS DO NANA
|REPUBLICANOS
|ELIONE HULK
|PTB
|ELI ROSA
|PSC
|ELISANGELA DRA SELVAGEM
|PMN
|ELITON NEGAO
|MDB
|ELLYSAMA AIRES
|DEM
|ELMA GOMES
|PDT
|ELOIR SANTIN
|DEM
|EMANUEL ISMAR
|PV
|EMANUEL MARATONISTA
|PSL
|EMERSON DO UBER
|REPUBLICANOS
|EMILIA DIAS
|PSB
|ENFERMEIRO JEAN PIERRE
|PMN
|ERISTEU DO CARMO
|PODE
|ERIVELSON BORGES
|PL
|ERNANDES DA ENGECOM
|PSC
|ETIVERSON HUGLES
|PL
|EVANDRO TOMAZ O VONINHO
|PSC
|EVARISTO PEREIRA VAVÁ
|REPUBLICANOS
|EVERALDO DO SUPERVI
|PSB
|EVERSON ENEAS
|SOLIDARIEDADE
|FAUSTÃO
|AVANTE
|FELIPE BOBATO
|DC
|FELIPE FREITAS
|PODE
|FELIX FELIM
|CIDADANIA
|FERNANDA CARVALHO
|DEM
|FERNANDA GONÇALVES
|PTB
|FERNANDA IVAN
|MDB
|FERNANDO NUNES
|PSB
|FERNANDO O CARTEIRO
|PRTB
|FERNANDO PAIVA
|PDT
|FERNANDO SANTANA
|PMN
|FERNANDO VALERIANO
|PSB
|FERNANDO VIEIRA
|PSC
|FLAVIA ARCANJO
|DC
|FRANCIEL
|PP
|FRANK DA LOTAÇÃO
|PP
|FREDERICO GODOY
|SOLIDARIEDADE
|FREI VALDAIR DE JESUS
|PV
|GABRIEL ANTONIO
|PSD
|GABRIEL INACIO
|MDB
|GELEIA CABELEIREIRO
|PP
|GERALDIM DO MEIO AMBIENTE
|PT
|GERALDINHO DA RUBRA
|DC
|GÉRSON FALLACCI
|REPUBLICANOS
|GESSÉ PAULINO
|SOLIDARIEDADE
|GILBERTO ALMIRANTE
|PSL
|GILBERTO LONGHI
|PP
|GILBERTO SOUSA
|PTB
|GILDA MATIAS
|PSC
|GILMAR CARVALHO
|SOLIDARIEDADE
|GILSON DO MERCADO
|AVANTE
|GLAUBER BIOMÉDICO
|DC
|GLEMIO MARTINS
|PP
|GRAÇA ARRUDA
|SOLIDARIEDADE
|GRACIENE MARTINS
|PL
|GRATTONY
|AVANTE
|GRILO
|PL
|HANNINHA
|PDT
|HELENO ROSA DA MOTO DA PAMONHA
|PMN
|HELIO ARAUJO
|PL
|HELIO BERNARDES
|DEM
|HELIO DO RECANTO
|PODE
|HILTON BARBOSA
|AVANTE
|IARA BERNARDES
|PP
|IDAN PEREIRA
|AVANTE
|IEDA CRIROZ
|PT
|ILANA DERRIGO
|DC
|ILTON BUENO
|PDT
|INDIACY PIO
|PSC
|INSTRUTOR DANIEL
|PDT
|ISABELLE VAZ
|PSL
|ISAEL PANTERA
|AVANTE
|ISAIAS DO PVC
|PT
|ISAIAS LETREIROS
|PSB
|ITAMAR PORTA DE AÇO
|PSB
|IVA MASSA
|SOLIDARIEDADE
|IVANETE DA SAUDE
|PSC
|IVANI MENDES
|PL
|IVAN LOCUTOR
|PDT
|IVAN SPINDOLA
|PMN
|JACKSON BARBOSA
|PTB
|JACOB CAMILO
|REPUBLICANOS
|JAILSON LUZ
|PT
|JAKSON CHARLES
|PSB
|JALDEZ
|PMN
|JALDO RODRIGUES
|MDB
|JAMIL MOTOS
|AVANTE
|JANAÍNA DO CHURRASQUINHO
|AVANTE
|JANAINA GUIMARAES
|REPUBLICANOS
|JANE DIAS
|PSC
|JANE DOS SANTOS
|MDB
|JANETE MARTINS
|AVANTE
|JANICE PEREIRA
|AVANTE
|JARDENIA REZENDE
|PL
|JEAN CARLOS
|DEM
|JEDABLIA SILVA
|PSD
|JERONIMO JR
|DEM
|JERRY CABELEIREIRO
|AVANTE
|JESSE THEOFILO NETO
|MDB
|JESSICA CARVALHO
|PDT
|JESSICA HERMOGENES
|AVANTE
|JESSICA STEPHANY
|PSL
|JESSYCA PEREIRA
|PDT
|JOAO BOSCO
|CIDADANIA
|JOAO DA LUZ
|DEM
|JOAO FEITOSA
|PP
|JOÃO MACEDO
|PT
|JOASSI SILVA
|PTB
|JOELMA FRANCESCHET
|PTB
|JONAS NETO
|PV
|JORGINHO
|CIDADANIA
|JOSE ALVES PETETE
|PTB
|JOSÉ EMILIANO
|PSDB
|JOSE EVERALDO
|PL
|JOSÉ FLEURY
|PRTB
|JOSÉ ROSA
|AVANTE
|JOSE WARLE
|PL
|JOSÉ WEBERT
|PRTB
|JOVANI CABRAL
|CIDADANIA
|JOYCE DE PAULA
|PP
|JULIA AMORA
|REPUBLICANOS
|JULIANA CASA JOANA
|DEM
|JULIO CESAR
|PMN
|JUNIOR DA VILA GOIS
|CIDADANIA
|JURANDIR SOARES
|PL
|JURANDIR SOARES
|DEM
|JURANILSON SANTOS
|CIDADANIA
|JUVENAL RIBEIRO
|PSC
|KATHREIN MOURA COM OS PÉS
|AVANTE
|KATIA MIRANDA
|PSC
|KEILA DA SAÚDE
|PV
|KETY COELHO
|PMN
|LANA RAFAELLA
|PSDB
|LARISSA HUHN
|SOLIDARIEDADE
|LARISSA RAMALHO
|DC
|LAZARA RODRIGUES
|PTB
|LEANDRO RIBEIRO
|PP
|LÉLIO ALVARENGA
|PSC
|LEOZÃO
|DC
|LEOZÃO DA STARS
|AVANTE
|LILIANA CHICANA
|PT
|LIMINHA JOSÉ DE LIMA FILHO
|PV
|LINDOMAR CAMINHONEIRO
|PSL
|LISIEUX JOSE BORGES
|PT
|LIVIA TAVARES
|PSB
|LONGUIMAR DA ACAN
|MDB
|LOURENZO BRITO
|PL
|LOURIZETE MAIA
|PSL
|LUCAS SANTOS
|MDB
|LUCAS TEODORO
|DC
|LUCELINDA OLIVEIRA
|PV
|LUCIANA MALHÃES
|REPUBLICANOS
|LUCIANO LINO
|MDB
|LUCIENE TEIXEIRA
|PV
|LUH
|AVANTE
|LUIS DESPACHANTE
|PSB
|LUIS PINHEIRAO
|PV
|LUIZ ANTONIO DO UBER
|PTB
|LUIZ DA AGUA
|MDB
|LUIZ GARCIA
|SOLIDARIEDADE
|LUIZ LACERDA
|PT
|LUIZ SERGIO FRAGELLI
|PV
|LUIZ TITI
|SOLIDARIEDADE
|LUZIA DINAMAR
|PSB
|LUZIANO PEREIRA GOMES
|PL
|LUZIMAR SILVA
|PMN
|MADALENA DA MATERNIDADE
|REPUBLICANOS
|MAGAH KESHER
|PSB
|MAGALHAES DO ENXOVAL
|PMN
|MANOEL DO TERRÃO
|PL
|MARCÃO DO RECANTO
|PV
|MARCELA CAROLINE
|REPUBLICANOS
|MARCELINHO AJUDA EU
|PSL
|MARCELIO GOMES
|PTB
|MARCELO AMARAL
|PMN
|MARCELO MADEIRA
|PV
|MARCELO SANTOS
|PV
|MARCELO SILVA
|PV
|MARCELO VAZ
|PSB
|MARCIA
|PMN
|MARCILENE DOURADO
|PSB
|MARCILIANA DO FILOSTRO
|PODE
|MARCIO JACOB
|PT
|MARCK PEREIRA
|REPUBLICANOS
|MARCOS GULÃO
|SOLIDARIEDADE
|MARGARETH OLIVEIRA
|SOLIDARIEDADE
|MARIA CARDOSO
|PL
|MARIA CLEUSA
|PSB
|MARIA ELZA
|PT
|MARIA ELZA
|PODE
|MARIA LUCIA
|PSB
|MARIAN GARCIA
|MDB
|MARIA RIBEIRO
|PTB
|MARIA ROSANGELA
|PSB
|MARIA SIRLENE
|PSD
|MARILIA JUSSARA (RITA)
|PP
|MARISA DAS FLORES
|PTB
|MARISA FELIX
|DC
|MARTA
|PMN
|MATHEUS WILLIAM
|DC
|MAURÃO
|PSC
|MAZZIN
|PP
|MICHELLE RODRIGUES
|PODE
|MIGUEL MARRULA
|DEM
|MILSON DOS SANTOS
|CIDADANIA
|MILTON RODRIGUES
|SOLIDARIEDADE
|MIQUEAS
|PSC
|MIRIANI LETÍCIA
|SOLIDARIEDADE
|MISSIONARIA ROSANGELA
|PSC
|MISSIONÁRIA VIVIANE
|CIDADANIA
|MOACIR PEREIRA
|DC
|MOISES DO BASQUETE
|PSC
|NABEN
|MDB
|NADIR BATISTA
|DC
|NARA RÚBIA
|SOLIDARIEDADE
|NASSIN FARAH
|SOLIDARIEDADE
|NEIDE DA SILVA
|CIDADANIA
|NEI DO BAR
|PSB
|NEIVA MARIA
|CIDADANIA
|NELSON ALMIRANTE
|PSL
|NENZICO DA GRÁFICA
|PSB
|NILSON PEREIRA
|CIDADANIA
|NILSON SOUSA
|MDB
|NIRA SANTOS
|PSL
|NORLINDA GONÇALVES DE ARUAUJO
|CIDADANIA
|NUBIA RIBEIRO
|DC
|OCIRENE SOARES
|REPUBLICANOS
|ODAIR RODRIGUES
|DC
|OLAVINA
|PMN
|OSCAR DA CASA DE RECUPERAÇÃO
|PDT
|OSMAR BORGES DO TRIO ELÉTRICO
|PV
|OSMAR DA FARMÁCIA
|CIDADANIA
|PASCHOAL
|DC
|PASTOR ANTONIO DE JESUS
|PT
|PASTORA SUELEN KLAUS
|SOLIDARIEDADE
|PASTOR ELIAS FERREIRA
|PSD
|PASTOR JOSEMAR
|REPUBLICANOS
|PASTOR RUBENS
|DC
|PASTOR WILMAR SILVESTRE
|REPUBLICANOS
|PATATÁ COVER
|DC
|PATRICIA CARDOSO
|PDT
|PATRICIA GUSMAO
|DEM
|PATRÍCIA SOUSA
|PODE
|PAULÃO CIVIL
|SOLIDARIEDADE
|PAULINHA SANTOS
|DC
|PAULINHO DA MARMORARIA
|PSB
|PAULO CÉSAR
|PODE
|PAULO CESAR PC
|REPUBLICANOS
|PAULO GAS
|PSD
|PAULO HENRIQUE PREIRA
|PL
|PAULO RIBEIRO BOLINHA
|PSD
|PAULO TÉRCIO
|PODE
|PB SERGIO AUGUSTO
|PL
|PEDRO GUEDES
|CIDADANIA
|PEDRO HENRIQUE
|PDT
|PEDRO LUCAS
|PV
|PEDRO MARIANO
|DEM
|PEXIM
|AVANTE
|PISQUILA DA HORTA
|PDT
|POLICIAL FEDERAL SUENDER
|PSL
|PRA GRACINHA
|PSD
|PR ANTONIO FILHO
|REPUBLICANOS
|PR MARCIO LIMA
|PSDB
|PROF CHIRLAM JR
|REPUBLICANOS
|PROF CLAUDIA FEITOSA
|PT
|PROFESSORA ADRIANA CECILIA
|DC
|PROFESSORA ANITA
|PSC
|PROFESSORA CLAUDIA
|PODE
|PROFESSORA EULANE MARQUES
|PL
|PROFESSORA EVA CORDEIRO
|PP
|PROFESSORA MARGARETH
|PSDB
|PROFESSORA MARIA
|PMN
|PROFESSORA MARRY
|PATRIOTA
|PROFESSORA SHIRLEY
|PSL
|PROFESSORA SUZANA CARVALHO
|PV
|PROFESSOR CADU
|MDB
|PROFESSOR DANIEL ALVES
|PODE
|PROFESSOR FERNANDO
|PSL
|PROFESSOR FLAVIO COTA
|PT
|PROFESSOR KILBER
|PODE
|PROFESSOR MARCELO
|PSB
|PROFESSOR MARCOS CARVALHO
|PT
|PROFESSOR PAULO SERGIO
|PT
|PROFESSOR RENATO
|SOLIDARIEDADE
|PROF. GENILSON MARIANO
|SOLIDARIEDADE
|PROF SERGINHO DO KARATÊ
|DEM
|RADIALISTA CARLOS ANTONIO
|DEM
|RADIALISTA MARCIO SOUSA
|PSC
|RANKYM DO PARA CHOQUE
|PDT
|RAYANE LOPES
|DEM
|REAMILTON ESPINDOLA
|REPUBLICANOS
|REBECA ROMERO
|DEM
|REGINALDO COUTINHO
|DEM
|REGINALDO FLASHBACK
|PSB
|REGINA MORAIS
|DC
|REGINA SANTOS DA VACINA
|AVANTE
|REINALDO GUSMÃO
|PSB
|REINALDO RIBEIRO BAIANO
|PTB
|RENATO SPOSITO (SURDO)
|PRTB
|RENE RODRIGUES
|PTB
|RENIVALDO SOUSA
|AVANTE
|RICARDO BELCHIOR
|REPUBLICANOS
|RICARDO BORGES
|PP
|RICARDO DE JESUS
|PSB
|RILDO
|PT
|RILTON SÉRGIO
|SOLIDARIEDADE
|RIMET
|PT
|RINCON
|PMN
|ROBERTO DO RECANTO
|PV
|ROBERTO GOMES
|PL
|ROBINHO MEDEIROS
|PDT
|ROBSON CANCIO
|PSL
|RODOLFO VALENTINI
|PL
|RODRIGO CHIARELOTO
|PSD
|RODRIGO LEMES
|PSB
|ROGERIO LAMBARI
|PV
|ROGERIO TIO DO AÇAI
|PP
|ROJÃO
|PSL
|RONALDO DO BL EM AÇÃO
|DC
|RONI DO GÁS
|PMN
|RONILSON DAS FLORES BOLSONARO
|PSC
|ROSA DO MERCAL
|PV
|ROSÂNGELA CORREIA
|AVANTE
|ROSÂNGELA ENFERMEIRA DO CAIS
|PRTB
|ROSANGELA SOARES
|PTB
|ROSE LOPES
|MDB
|ROSE NOVAIS
|PODE
|ROZELIA
|REPUBLICANOS
|RUBENS SANTANA
|PV
|SABARA
|PSB
|SAMUEL MENDES
|REPUBLICANOS
|SAMUEL RODRIGUES
|PSC
|SAMUEL VIEIRA
|REPUBLICANOS
|SANTANA CORRETOR
|PODE
|SARGENTO ALBERTO
|REPUBLICANOS
|SARGENTO ALMEIDA
|PTB
|SARGENTO JESUS
|PTB
|SARGENTO OLIVEIRA
|AVANTE
|SARGENTO PEREIRA JR
|DC
|SARGENTO SILVIA
|PP
|SAULO LIMA
|PDT
|SAURA TUPPERWARE
|PP
|SEBASTIÃO BERNARDINO
|PMN
|SEBASTIAO BIGODAO
|CIDADANIA
|SELIANE DA SOS
|MDB
|SERGIO CANTOR
|CIDADANIA
|SERLEYSER ARAUJO DA RADIO
|PV
|SGT ANDERSON JOSE
|PMN
|SGT LUIZ ORLANDO
|PTB
|SHEILA DO POVO
|PMN
|SHIRLEY VENDEDORA
|AVANTE
|SILAS GARCIA
|REPUBLICANOS
|SILMA SAMPAIO
|PRTB
|SILVANA CAMARGOS
|MDB
|SILVANIA TIBURCIO
|PSB
|SIRIO MIGUEL
|PODE
|SIRLEY CANDIDA DO ESPORTE
|PV
|SOL FONSECA
|PSB
|SONALY LANDE
|REPUBLICANOS
|SONIA DO RECANTO
|PTB
|SONIA MARCIA
|PSL
|SOU MAIS ROSE
|MDB
|S SANTOS
|PSC
|STHEFANIE CAMIE
|PDT
|SUELY PACHECO
|PV
|SUNELIO FERREIRA
|PSB
|TADEU CAMINHÕES
|AVANTE
|TALILI GOMES
|SOLIDARIEDADE
|TANIA FATIMA
|MDB
|TARSIS SARAIVA
|PP
|TATIANA PEREIRA
|PL
|TCHARLES JUNIOR
|PSL
|TELES JUNIOR
|PMN
|TELL FERNANDES
|DC
|TENENTE MESQUITA
|CIDADANIA
|TEONIS QUINTINO AMIGO DA SAUDE
|DC
|THAIS DA ASPAAN
|PP
|THALITA CURADO
|PSC
|THAYSE PAIXÃO
|AVANTE
|THYERRY
|DEM
|TIA AREDIA LEIDE
|PDT
|TIA ELUZIA
|PSD
|TIAGO
|CIDADANIA
|TIAGO DA FARMACIA ESPERANÇA
|AVANTE
|TIAGO SOBRINHO
|PODE
|TIAO DA MATA
|PP
|TIÃO MARKS
|REPUBLICANOS
|TIMBURÉ DO HOSPITAL
|SOLIDARIEDADE
|TIMÓTEO ALONSO
|PRTB
|TUNIQUINHO
|AVANTE
|VALDECI GOMES
|SOLIDARIEDADE
|VALDEIR ELETRICISTA
|PSC
|VALDERIR PARAIBA
|PMN
|VALDETE FERNNADES MOREIRA
|PDT
|VALDIVINO BEZERRA
|DC
|VALERIA GOMES
|PSB
|VALMIR FERREIRA
|PATRIOTA
|VALMIR JACINTO
|PV
|VANDERLUCE ALVES
|CIDADANIA
|VANDERLUCE ALVES DOS ANJOS
|CIDADANIA
|VANIA COUTINHO
|PDT
|VANTUIR DA JAIARA
|AVANTE
|VERA LOIRA DA PANFLETAGEM
|PV
|VESPA
|SOLIDARIEDADE
|VICENTE MAIA
|PSC
|VIGIA GENIVALDO
|MDB
|VILMA CALIMERIO
|PP
|VILMAR DAS VASSOURAS
|SOLIDARIEDADE
|VINICIUS PARREIRA
|PSD
|WAGNER WALDHELM
|DEM
|WALDIRENE SOUZA
|CIDADANIA
|WALDIVINO
|PT
|WANDERLEY DIVINO
|PTB
|WANDERSON LIMA
|PMN
|WASHINNGTON
|PMN
|WATANABE
|REPUBLICANOS
|WEDERSON LOPES
|PSC
|WELINGTON TERRINHA
|PL
|WESLEY DIAS
|PSC
|WILLIAM BARBOSA
|CIDADANIA
|WILMA ANA
|PT
|WILMAR JURY
|MDB
|WILSÃO DA JAIARA
|REPUBLICANOS
|WILSON DO GESSO
|PSL
|WINGSTON MACÊDO
|PRTB
|WOLNEY DO MOLOCO
|PT
|ZÉ CHAVEIRO
|PSB
|ZE DO FOGAO
|PMN
|ZÉ GUTO
|PSB
|ZELINO
|PT
|ZÉ MARCOS
|CIDADANIA
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