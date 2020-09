A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recebeu neste sábado (26) diagnóstico laboratorial confirmando que mais um idoso e uma mulher perderam a vida em razão das consequências da Covid-19.

Segundo a pasta, ele tinha 79 anos e faleceu na última quarta-feira (23). Já ela, que tinha 59, foi a óbito na quinta-feira (24).

Com isso, de acordo com a Semusa, o número de moradores da cidade que não resistiram à doença foi atualizado para 294.

Nas últimas 24h, 93 casos de Covid-19 também foram registrados. São mais 58 pacientes do sexo feminino, com idade entre 17 e 77 anos, e 35 do sexo masculino de 07 a 79, que se infectaram com o novo coronavírus.

O painel covid.anapolis.go.gov.br diz que a cidade, ao todo, já soma 12.154 casos confirmados. Há 9.179 pacientes recuperados, enquanto os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.