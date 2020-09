View this post on Instagram

Se alguém há 1 ano atrás me falasse que eu seria candidato a prefeito de Anápolis, eu diria que era impossível. Não tinha essa pretensão. Eu já estava envolvido no processo político e me sentia entusiasmado em discutir projetos e soluções para nossa cidade. Mas não percebia o quanto. Aos poucos, as coisas foram evoluindo. Sempre que ouvia uma pessoa relatar um problema da cidade, eu pensava: “Mas isto não precisa ser assim, dá pra resolver. É possível!”. Nós enxergávamos soluções aonde alguns viam somente problemas. E de forma natural, fui caminhando em direção a este projeto que nós colocamos na rua oficialmente hoje. Vejo nossa candidatura como uma declaração de amor a Anápolis. Vivemos aqui, temos família e amigos aqui e queremos muito ver nossa cidade voltar a brilhar. Hoje eu e meu amigo @brigadeirograganca demos o pontapé oficial na nossa campanha, no Residencial Copacabana. A recepção foi ótima!! Como tem sido também aqui nas redes sociais. E isto me enche de entusiasmo para lutar por Anápolis. Que Deus abençoe nossa caminhada e a nossa cidade. 🙏🏻 Vamos rumo à vitória!! #decolaanápolis #márcio15