Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não podem deixar de estudar adequadamente, afinal, a prova ainda vai acontecer.

Por isso, o Colégio Couto Magalhães, juntamente com a UniEVANGÉLICA, realizarão a partir da próxima quinta-feira (1ª) o Circuito Enem, uma iniciativa online e inédita em Anápolis para manter todos os alunos em segurança.

As lives acontecerão todas as quintas-feiras, às 19h, com transmissão pelo canal no Youtube do Colégio Couto Magalhães. O objetivo é preparar os estudantes de Anápolis para o Enem de graça e só receberão o link de aulas aqueles que fizerem a inscrição.

A última live está prevista para o dia 22 de janeiro de 2021. Ao longo dos próximos meses, professores renomados em todo o estado de Goiás abordarão os principais assuntos que os candidatos precisam dominar para alcançar bons resultados.

As atividades nas instituição também continuam a distância e a todo vapor, para reforçar ainda mais os conteúdos.

Os interessados podem se inscrever diretamente pelo site das instituições, até às 14h da quinta (1ª). Também não há cobrança de nenhuma taxa.