Uma ocorrência extremamente delicada foi atendida pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado (27) e agora segue sendo investigada pela Polícia Civil (PC) em Anápolis.

É que os pais de uma garotinha, de apenas três anos, tiveram de recorrer às autoridades após a irmã mais velha, de 11 anos, presenciar um possível caso de abuso sexual contra a caçula.

A situação aconteceu enquanto elas estavam na casa da avó, localizada no Parque Residencial Ander Iª etapa, bairro da região Leste da cidade.

Foi lá que o suspeito, um homem de 44 anos, apareceu para deixar umas roupas para lavar, uma vez que a avó das garotas trabalha como lavandeira.

No momento da visita, a responsável, de 51 anos, estava conversando com a vizinha e pediu para que o homem entrasse e deixasse as vestimentas na área de serviço, local onde estava a vítima.

A irmã mais velha estava no banheiro e escutou o suspeito cumprimentar a garotinha.

Curiosa, resolveu subir no vaso sanitário e espiar pela janela, momento em que teria visto o homem puxar o short da irmãzinha, tirar fotos da região íntima e começar a tocá-la.

A menina reagiu e gritou, o que teria feito com que o suspeito deixasse o local rapidamente.

A criança que testemunhou o acontecimento esperou ele sair para informar à família, que tinha conhecimento do endereço do possível abusador.

A guarnição policial encontrou a residência e lá apreendeu mais de sete aparelhos celulares, com suspeita de conteúdo pornográfico, inclusive de teor infantil.

O homem foi levado à Central de Flagrantes e autuado pelo crime de estupro de vulnerável.