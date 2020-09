O Sicredi dá mais um passo em seu projeto de expansão no território nacional com a inauguração de sua primeira agência em Manaus, marcando sua chegada ao Amazonas. Com a abertura no dia 28 de setembro, a instituição passa a estar presente em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo mais de 300 serviços financeiros atrelados aos diferenciais do cooperativismo de crédito e fomentando o desenvolvimento local nas regiões onde atua.

O plano de expansão do Sicredi no Estado prevê a abertura de 20 novas agências nos próximos anos e envolve investimentos que totalizam R$ 20 milhões. Para a abertura da primeira delas, que será chamada de Soberane, foram aplicados R$ 1,2 milhão. Ainda em 2020, está prevista a inauguração de um segundo ponto de atendimento, localizado no Shopping Amazonas, para o qual o aporte será de aproximadamente R$ 600 mil. E a instituição já projeta a abertura de uma terceira agência na capital amazonense em 2021.

Buscando gerar inclusão financeira da população e contribuir com o desenvolvimento de economias locais, o Sicredi também prevê a abertura das outras agências no estado nos municípios de Coari, Iranduba, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Tefé e Parintins. Além da oferta de produtos e serviços financeiros e investimentos que contribuem para o aquecimento das economias dessas localidades, a instituição prevê gerar 150 empregos diretos nos próximos anos.

“Nossa chegada em Manaus reforça a visão do Sicredi de presença nacional e atuação regional. Ao mesmo tempo em que expandimos e abrimos novas agências em pequenas cidades, fortalecemos nossa aproximação com novos públicos e associados presentes também nos grandes centros urbanos e capitais. Mais do que a chegada na capital amazonense, a inauguração da agência representa uma aproximação nossa com a região Norte do país como um todo. É uma grande conquista para o cooperativismo de crédito e para a comunidade que vive na região”, comemora Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar e conselheiro do Woccu (sigla em inglês para Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito).

A agência Soberane está localizada na Rua Salvador, 440, Edifício Soberane Mall, no bairro Adrianópolis, considerado o centro novo de Manaus, com muitos comércios e órgãos públicos situados no seu entorno. Projetada com base em padrões da arquitetura moderna, a nova agência oferece conforto e comodidade aos associados. A disposição dos ambientes e do mobiliário proporcionam mais proximidade e interação, um espaço totalmente pensado para oferecer a melhor experiência com Wifi e música ambiente para quem precisa de atendimento presencial. Conta com áreas de convivência, espaços coworking e estacionamento exclusivo.

“A chegada ao Amazonas reforça o movimento de crescimento do cooperativismo de crédito nas regiões Norte e Nordeste. Estamos muito orgulhosos de estarmos mais próximos da comunidade amazonense, podendo colaborar com o seu desenvolvimento por meio da nossa atuação”, afirma o presidente da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado (que atende os estados de Mato Grosso e Amazonas), Sérgio Dezordi. Ele frisa que a abertura da agência no Estado tem apoio da comunidade, que demonstrou total interesse em ter a instituição financeira cooperativa na região.

Expansão para contribuir com economias locais

Pioneiro no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil, o Sicredi tem investido fortemente na expansão para centros urbanos, além da atuação em cidades do interior pelos estados brasileiros onde está presente. Em 2016, a instituição inaugurou sua primeira agência na Av. Paulista, coração financeiro de São Paulo. Em 2017, marcou sua chegada aos estados das regiões Norte e Nordeste e, em 2018, abriu suas primeiras agências no Distrito Federal e em Minas Gerais.

O Sicredi também preserva a atuação em diversas cidades do interior e do campo pelo Brasil, oferecendo fomento ao desenvolvimento local e regional e acesso a serviços financeiros aos associados. Atualmente, em mais de 200 municípios do Brasil é a única instituição financeira atuante fisicamente. Além de Manaus, está presente em mais de 1,4 mil cidades brasileiras, com mais de 1,9 mil agências.

O plano de expansão do Sicredi está atrelado a sua missão de contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua. Estudo encomendado pela instituição financeira à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), publicado em fevereiro deste ano, concluiu que o cooperativismo de crédito incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%. A inauguração de uma agência do Sicredi, portanto, estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento de economias locais. O impacto agregado em 1,4 mil municípios que passaram a contar com uma ou mais cooperativas durante o período do estudo foi de mais de R$ 48 bilhões em um ano. As cooperativas também foram responsáveis pela criação de 79 mil novas empresas e pela geração de 278 mil empregos.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (ww.sicredi.com.br).