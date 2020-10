O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, receberá nesta sexta-feira (02) o primeiro voo internacional, vindo de Assunção, no Paraguai.

O avião trará a delegação do Santos Futebol Clube, que enfrentará a equipe do Goiás Esporte Clube, no próximo domingo (04), pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O voo sairá nesta quinta (1º), por volta das 22h35, com destino à capital paraguaia, e retornará novamente por volta das 03h55 de sexta, com atletas, comissão técnica e funcionários.

Segundo a Infraero, após a internacionalização do Santa Genoveva, em agosto deste ano, foram realizadas as adequações necessárias dos voos às normas sanitárias para a prevenção da Covid-19.

“Um voo que seria moroso, partindo de Guarulhos, em São Paulo, ou Brasília, agora com a ligação traz comodidade e rapidez”, destaca Antonio Sales, superintendente da estatal.

Com internacionalização do Santa Genoveva, expectativa é de que Goiás se torne ponto de logística do Centro-Oeste