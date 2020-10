A Ala 2, antes conhecida como a Base Aérea de Anápolis, precisou se mobilizar no final da manhã desta sexta-feira (02) para investigar a aparição de um explosivo da Força Aérea Brasileira (FAB) na residência de um morador de Itaguaru, município da região Central de Goiás.

Foi o barulho da queda do material no quintal da casa que alertou o dono do imóvel, Divino Gomes, de 62 anos, que algo de estranho havia acontecido.

Ele então se dirigiu até o local, onde encontrou o equipamento, junto de um detonador.

Assustado com as escritas informando se tratar de algo explosivo e inflamável, o idoso rapidamente acionou a Polícia Militar (PM) local, que identificou o dispositivo como parte do acervo da FAB e comunicou o acontecido à Ala 2.

Em nota, a unidade anapolina confirmou o episódio e disse se tratar de “dois estojos de flare utilizados por aeronaves da Força Aérea Brasileira“.

No comunicado, também foi informado o recolhimento do material e que um processo de investigações técnicas já está em andamento para determinar o que causou a situação.

Mas o que seria um “flare”?

O flare é um dispositivo de contramedida utilizado nas aeronaves, especialmente as da especialidade de caça, para proteger os aviões do ataque de mísseis infravermelho.

O equipamento gera uma grande fonte de calor que procura desviar a atenção dos ataques inimigos, que geralmente tem como alvo os motores das aeronaves, regiões com altas temperaturas.

Portanto, até o momento, a hipótese é de que o material foi acionado em algum treinamento, mas por algum motivo, não teve a ignição completa, caindo no perímetro urbano de Itaguaru.