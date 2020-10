O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no início da madrugada desta sexta-feira (2) que ele e a sua esposa, Melania, receberam diagnóstico positivo para a Covid-19 e entraram em quarentena.

“Nesta noite, eu e a primeira-dama recebemos diagnóstico positivo para Covid-19. Vamos começar nossa quarentena e nosso processo de recuperação imediatamente. Nós vamos superar isso JUNTOS!”, escreveu Trump em publicação no Twitter.

De acordo com um médico da Casa Branca, ele está bem e manterá suas tarefas enquanto cumpre o período de isolamento, que foi iniciado antes mesmo da confirmação dos exames, já que o casal havia entrado em contato com uma assessora, Hope Hicks, que testou positivo para o vírus.

Conselheira sênior da Casa Branca, Hicks é uma das assessoras mais próximas de Trump. Ela viajou com ele para o debate em Cleveland, na terça (29), e também esteve ao lado do presidente em Minnesota, na quarta (30), para um evento de campanha, a cinco semanas do pleito.

O republicano teve agenda intensa de viagens pelo país no último mês. Além do debate com Joe Biden, seu rival democrata, Trump tem promovido comícios com milhares de eleitores, apesar das recomendações de especialistas em saúde pública contra a aglomeração de pessoas.

Em diferentes ocasiões, o presidente norte-americano minimizou a gravidade da pandemia de Covid-19, o que gerou fortes críticas. Nos EUA, já são mais de 200 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, além de cerca de 7,2 milhões de casos registrados da doença.

Aos 74 anos, Trump está dentro do grupo de risco da Covid-19 devido à idade e ao sobrepeso.