Fundadora de um dos espaços de proza mais tradicionais do Centro de Anápolis, a empresária Geny Corrêa Lobo, de 89 anos, faleceu neste domingo (04).

O comunicado foi feito nas redes sociais do Café da Vovó, localizado na Rua 15 de Dezembro.

A causa da morte não foi mencionada na publicação.

“Ela terminou a tarefa aqui na terra e vai ao encontro de seus entes queridos que aguardavam por ela! Do lado de cá é choro e muita dor mas do lado de lá é alegria de todos que a esperavam”, destacam no texto.

Geny também era sogra do empresário José Ricardo de Oliveira, antigo dono do Café Rancheiro.