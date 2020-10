Mesmo com as medidas de segurança e as normas de distanciamento para evitar a disseminação da Covid-19, candidatos a vereador e a prefeito têm realizado atividades de campanha com registro de aglomerações em Anápolis.

Mas se depender do Ministério Público Eleitoral (MPE) esta prática está com dias contados. Para barrar os eventos que desrespeitam os protocolos de saúde, o órgão solicitou à Justiça Eleitoral que proíba passeatas, comícios e reuniões presenciais com mais de dez pessoas durante a campanha.

“Haja vista a aglomeração de pessoas que é ínsita a esse tipo de atividade e que, diga-se de passagem, só atende aos interesses dos candidatos e dos partidos políticos”, destacaram os promotores Luís Guilherme Martinhão Gimenes, Liana Antunes Vieira Tormin e Denis Augusto Bimbati Marques no documento ao qual o Portal 6 teve acesso.

Para fundamentar o pedido, eles usaram parecer técnico e nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), além dos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que mostram que a situação da pandemia ainda não está sob controle em Anápolis.

Na mesma ação, os promotores também solicitaram que os estabelecimentos comerciais sejam impedidos de realizar a venda de bebidas alcóolicas no dia do pleito. “Como é sabido, nas eleições anteriores, em que não vigorou a chamada “lei seca”, eram frequentes as cenas de bares e demais estabelecimentos congêneres lotados de pessoas no horário de votação”.

Caberá ao juiz eleitoral Carlos José Limongi Sterse decidir se acolhe ou não o pedido do MPE. Uma audiência de conciliação com os partidos políticos, candidatos e representados do setor de bebidas foi realizada de maneira virtual nesta segunda-feira (05). A expectativa é que o veredito seja publicado em breve.