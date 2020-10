Quem passou pela BR-153 em Anápolis, na altura do trevo da Havan, nesta noite de terça-feira (06), se surpreendeu com o incêndio no pasto próximo à rodovia.

Depois de cerca de 3h de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, que tem causas indeterminadas.

De acordo com a corporação, três equipes foram mobilizadas até o local e o rescaldo se encerrou por volta das 21h.

A hipótese da queimada ter sido criminosa não é descartada, mas o Corpo de Bombeiros lembra que uma simples bituca de cigarro poderia causar as chamas.

Pelas redes sociais, populares publicaram registros da fumaça se alastrando pelo céu. Veja: