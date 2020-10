Estão abertas e vão até dia 30 de outubro as inscrições para o processo seletivo que irá selecionar mais de 16 mil estudantes de Goiás para compor as vagas disponíveis nos colégios militares.

Em Anápolis, um total de 605 oportunidades foram disponibilizadas entre as três unidades do município. Deste montante, 275 são para início imediato e 330 para a formação do cadastro reserva.

As vagas imediatas são destinadas apenas para os estudantes que ingressam no chamado ‘Ensino Fundamental II’, especificamente no 6º ano – primeira série disponível nos colégios da Polícia Militar.

Já as vagas que compõe o cadastro reserva oferecem oportunidades também para as demais séries do fundamental (7º, 8º e 9º) e para todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano).

Unidade referência, não só na cidade mas em todo o país, o CEPMG Dr. Cézar Toledo, localizado no Jardim Alexandrina, terá 100 vagas abertas para o ingresso de novos alunos e 120 para a lista reserva.

No CEPMG Polivalente Gabriel Issa, na Vila Nossa Sra. D’Abadia, foram disponibilizadas 100 vagas para os ingressantes do 6º ano do Ensino Fundamental, além de 105 reservas.

Já o CEPMG Arlindo Costa, última unidade a ser instalada no município e localizada na Vila Santa Isabel, terá 75 oportunidades imediatas e 105 vagas para formação do cadastro reserva.

Neste ano em específico, devido a pandemia do novo coronavírus, o tradicional sorteio será realizado de forma inteiramente online e com transmissão ao vivo nas redes sociais do Comando de Ensino.

Para ler o edital e se cadastrar para concorrer, basta acessar: cepmgo.gr8.com.br.