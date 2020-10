Com direito a 3 minutos e 39 segundos, a campanha do prefeito Roberto Naves (PP) terá o maior tempo de propaganda na TV e no rádio dentro do horário eleitoral.

O número é quase o triplo do que foi conferido ao deputado estadual Antônio Gomide (PT) e ao candidato Márcio, do MDB. Ambos terão igualmente o segundo maior tempo: 1 minuto e 23 segundos.

Valeriano (PSL) ficou com 1 minuto e 9 segundos, seguido por Delegado Humberto (PSD), com 48 segundos, e João Gomes (PSDB), com 41 segundos.

Douglas (PSOL) e Josmar da Moura Gás (PRTB) terão, cada um, 18 segundos e José de Lima (Patriota), por fim, ficará com 17 segundos.

Definida nesta terça-feira (06) pela Justiça Eleitoral, a minutagem foi calculada com base na representação que os partidos/coligações têm no Congresso Nacional.

Contagem regressiva

As propagandas começam a ser veiculadas na próxima sexta-feira (09). Para o primeiro turno, o horário eleitoral em bloco ocupará 20 minutos por dia, de segunda a sábado.

Rádio – das 07h às 7h10 e das 12h às 12h10

TV – das 13 h às 13h10 e das 20h30 às 20h40

Também haverá inserções, ou seja, comerciais, de 30 segundos ou 1 minuto cada. As emissoras de rádio e TV destinarão 70 minutos diários.

Dividido ao longo da programação, de segunda-feira a domingo, das 05h às 00h, este tempo será distribuído na proporção de 60% para prefeito e de 40% para vereador.

Apenas os candidatos a prefeito terão direito à propaganda nos blocos de 20 minutos, ou seja, os que disputam uma vaga na Câmara Municipal aparecerão apenas durante as inserções.