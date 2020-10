Neste décimo primeiro dia de campanha, na disputa pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos optaram por mais visitas nos bairros e caminhadas pela cidade.

Dos nove que disputam, somente Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota) e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Segue abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta quarta-feira (07):

Antônio Gomide – PT

Manhã: Gravação do programa eleitoral.

Tarde: Sessão plenária remota – Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) às 15h

Noite: Entrevista para a rádio Imprensa, programa “O X- da questão” às 18h.

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: Caminhada pelos bairros com os vereadores do partido.

Tarde: Gravações.

Noite: não divulgada

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: gravação de programas eleitorais

Tarde: Reunião com lideranças e visitas

Noite: Visitas

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Reunião com membros do partido;

Tarde: Visita à TV Anhanguera;

Noite: Gravação de propaganda eleitoral (rádio e TV).

Márcio – MDB

Manhã: Caminhada no Bairro Jaiara às 8h

Tarde: Caminhada no Bairro Ibirapuera às 16h

Noite: Reunião no comitê às 19h

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Reunião com membros da direção do PSL às 7h30; gravação às 9h e uma entrevista que será realizada às 11h

Tarde: Caminhada no Jardim Tesouro e Bairro Santo Antônio às 16h

Noite: Reunião com apoiadores do candidato Robson Cancio às 20h