A cantora Marília Mendonça, 25, não escondeu o seu bom humor nesta quarta-feira (7). Isso porque a sertaneja fez piada ao contar que teve seu cartão de crédito clonado.

Segundo ela, o ladrão tentou passar R$ 12 mil em passagens para Cancún, no México. Entretanto, a rainha da sofrência mostrou não ter se preocupado com a situação. “Você já foi mais humilde, cara”, tuitou a artista, que logo em seguida brincou ainda mais com o ocorrido.

“Percebe-se que esse ladrão não é nada visionário… um ladrão empreendedor investiria numa empresa”, completou a cantora.

Os seguidores de Marília não pouparam comentários e piadas. Um deles ressaltou: “Se pelo menos tivesse comprado a sua junto né?”.

Já outro internauta contou: “Isso pelo menos dá uma auto estima boa. Uma vez uma criatura clonou meu cartão pra comprar um pastel”.

Com mais de seis milhões de seguidores no Twitter, a cantora é bem ativa na rede social. Sempre compartilhando reflexões e piadas, Marília é usuária assídua do site.

Ela já usou o perfil para contar que, durante o isolamento social imposto pelo coronavírus, descobriu que gosta de cozinhar, mostrando fotos de uma pizza feita por ela.

“Apresento a vocês o meu maior aprendizado durante a quarentena: amar a culinária. Antes da quarentena, não sabia fritar nem um ovo. hoje em dia tenho ficado cada vez mais orgulhosa. Apreciem minha primeira produção de pizza”.